СМИ: арестованный глава МВД Егорьевска уволен

Начальник отдела МВД Егорьевска Олег Ермаков, подозреваемый в подготовке убийства, уволен.

«Официально подозреваемый был уволен из правоохранительных органов в минувшую пятницу, 23 июля, до этого момента он был отстранен от работы», - сказал источник kp.ru.

Уточняется, что в данный момент Ермаков находится под стражей. Следствие по делу продолжается.

Глава полиции подмосковного Егорьевска был задержан 8 июля. На следующий день мужчину и его сына арестовали. Их обвиняют в покушении на убийство - по имеющейся информации, они якобы хотели расправиться с риелтором, через которого собирались купить квартиру стоимостью 20 миллионов рублей. Но сделка сорвалась, причем с большими финансовыми потерями для высокопоставленного полицейского.