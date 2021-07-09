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Корреспондент «Звезды» рассказал подробности суда по делу главы МВД Егорьевска

Алексей Курильченко
Алексей Алексеев
20:00 09.07.2021
В Пресненском суде завершилось слушание по делу начальника полиции города Егорьевск.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба Пресненского суда
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Пресненский суд Москвы удовлетворил ходатайство и арестовал на два месяца Олега Ермакова - начальника полиции подмосковного Егорьевска. Также арестован его сын Александр.

Их обвиняют в покушении на убийство - по имеющейся информации, они якобы хотели расправиться с риелтором, через которого собирались купить квартиру стоимостью 20 миллионов рублей. Но сделка сорвалась, причем с большими финансовыми потерями для высокопоставленного полицейского.

По словам корреспондента, Ермакова задержали спецслужбы в собственном рабочем кабинете. При обыске его дома и дома его ближайших родственников, по поступившей информации, нашли крупную сумму наличными.

Ранее Пресненский районный суд Москвы опубликовал видео из зала заседаний во время процесса по делу начальника управления МВД города Егорьевск Олега Ермакова. На кадрах запечатлен момент зачитывания решения суда.

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