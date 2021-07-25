Российские лучницы победили украинок в командном турнире на Олимпиаде в Токио

Команда российских лучниц выиграла противостояние со сборной Украины на Олимпийских играх в Токио. Спортсменки одолели соперниц со счетом 6:2 в матче 1/8 финала командного турнира.

Россию на соревнованиях представляли Елена Осипова, Светлана Гомбоева и Ксения Перова. От Украины в турнире по стрельбе из лука участвовали Лидия Сиченикова, Вероника Марченко и Анастасия Павлова.

На следующем этапе конкурса команда из РФ встретится с представительницами Соединенных Штатов.

Ранее сообщалось, что Светлана Гомбоева потеряла сознание после выступления на олимпийской квалификации. Позже было установлено, что причиной недомогания россиянки стал солнечный удар. Тренер лучницы уточнил, что состояние девушки пришло в норму и вопрос о снятии ее с соревнований в повестку не входил.