Тренер Гомбоевой сообщил о причине потери сознания спортсменки на ОИ

Тренер сборной России по стрельбе из лука Станислав Попов рассказал «Звезде», что произошло со спортсменкой Светланой Гомбоевой во время квалификации на Олимпийских играх в Токио.

«Светлана Гомбоева получила тепловой удар. Ей оказали помощь. Она находится сейчас в Олимпийской деревне, была осмотрена врачами. Ее здоровье нормализовалось. Дальше она будет участвовать в соревнованиях, никакого разговора о ее снятии не стоит», - сказал Попов.

Он добавил, что на сегодняшний день девушки по стрельбе из лука заняли шестое место. Послезавтра они встречаются с командой Украины.

Ранее российская спортсменка Светлана Гомбоева, потерявшая сознание в ходе олимпийской квалификации в стрельбе из лука, рассказала, что ее состояние в порядке и она готова дальше выступать на соревнованиях.