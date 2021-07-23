Россиянка Гомбоева потеряла сознание во время олимпийской квалификации в стрельбе из лука

Российская спортсменка Светлана Гомбоева ощутила резкое ухудшение самочувствия во время соревнований. Инцидент произошел в рамках квалификации в стрельбе из лука на Олимпийских играх в Токио.

Такую информацию предоставил Telegram-канал Олимпийского комитета России. Уточняется, что лучница потеряла сознание.

Как прояснил тренер российской команды по стрельбе из лука Станислав Попов, Гомбоева упала без сознания на пути от щита после прохождения квалификационного раунда. Спортсменке прибыли на помощь находящиеся ближе всего медики из США, Италии и Великобритании.

После оказания первой помощи лучницу увезли. Тренер предположил, что подобным образом сказаться на самочувствии атлетки мог день, проведенный на жаре и духоте.