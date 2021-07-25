Главный праздник флота: в Кронштадте прогремел салют в честь дня ВМФ России

Отмечаемый сегодня День Военно-морского флота завершился праздничным салютом в Кронштадте. Яркие огни над городом вспыхнули по сигналу орудия из Петропавловской крепости. Сигнальный выстрел произвели воспитанники Нахимовского военно-морского училища во главе с заслуженным ветераном ВМФ вице-адмиралом запаса Алексеем Максимуком.

О проведении салюта сообщил главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов.

Ранее праздничное праздничное шоу в честь Дня Военно-морского флота состоялось во Владивостоке. С наступлением темноты на месте проведения праздничного парада проплыли быстроходные лодки, украшенные светящимися морскими символами. Затем в небе прогремел салют.