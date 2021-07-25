Красочное шоу в небе: День ВМФ завершится салютом в Кронштадте

Артиллерийский салют в честь Дня Военно-морского флота прогремит в Кронштадте сегодня в 22.00 по местному времени, сообщил главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов.

«Салют в городе-крепости Кронштадт начнется по сигналу орудия из Петропавловской крепости, где орудийный выстрел произведут воспитанники Нахимовского военно-морского училища во главе с начальником этого учебного заведения, заслуженным ветераном ВМФ вице-адмиралом запаса Алексеем Максимуком», - приводит его слова департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

Сегодня, 25 июля в России празднуется День ВМФ. По всей стране проводятся торжественные мероприятия и морские парады. В Главном параде в Северной столице задействованы 54 корабля, а также 48 воздушных судов и свыше четырех тысяч военнослужащих.