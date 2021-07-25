Во Владивостоке прошло праздничное шоу в честь Дня ВМФ: видео

Во Владивостоке состоялось праздничное шоу в честь Дня Военно-морского флота. С наступлением темноты на месте проведения праздничного парада проплыли быстроходные лодки, украшенные светящимися морскими символами. Ярким светом загорелись и боевые корабли, выставленные в честь парада. Затем небо над городом осветили вспышки салюта.

Ранее главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов заявил, что артиллерийский салют в честь Дня Военно-морского флота прогремит в Кронштадте сегодня в 22.00 по местному времени.

Сегодня, 25 июля в России празднуется День ВМФ. По всей стране проводятся торжественные мероприятия и морские парады. Главный парад в честь торжества состоялся в Санкт-Петербурге.