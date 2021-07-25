На авиасалоне МАКС-2021 подписали соглашения на 265 миллиардов рублей

По итогам авиасалона МАКС-2021, последний день работы которого завершился сегодня, производителям удалось подписать много взаимовыгодных контрактов с международными партнерами.

«Сумма подписанных соглашений составляет 265 миллиардов рублей», - цитирует ТАСС дирекцию мероприятия.

Отмечается, что в рамках Международного авиационно-космического салона в подмосковный Жуковский приехала 831 компания-участница из 56 стран. А деловая программа включала в себя более 100 мероприятий, где было зачитано более 350 докладов, слушателями которых стали пять тысяч человек.

Авиасалон МАКС-2021 в Жуковском проходил с 20 по 25 июля.