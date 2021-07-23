Тысячи новинок: чем удивляет зрителей МАКС-2021

Мертвая петля, колокол, снова петля. В небе Светлана Капанина - семикратная абсолютная чемпионка мира по самолетному спорту. Она уже 30 лет бесстрашно заигрывает со зрителями. Все внимание - на нее. Засматриваются и гости МАКСа и участники, в том числе - пилоты истребителей.

Впечатлены и летчики пилотажной группы из Индии. Посетители МАКСа уже видели, как иностранные гости закладывают виражи на многоцелевых зарубежных вертолетах. Но наши Ми-35 и не такое умеют.

А вертолетная премьера четвертого дня МАКСа - вертолет Ка-52М. Пока его можно разглядеть только в небе. Он показался зрителям только на три минуты. Вертолет еще проходит испытания. Но уже ясно, боевая начинка будет серьезней, чем его предшественника. Другой радар, усиленно шасси и серьезные возможности для расширения боевого арсенала.

Количество точек для подвески ракет у Ка-52 – четыре, по две с каждой стороны крыла, у модифицированной таких точек – 6. Все это увеличивает количество единовременных пусков.

В небо впервые поднялся и этот легкомоторный Сигма-7. Его еще называют аэромобилем. Крылья складываются, угол поворота консолей – 90 градусов, кабина – как у вертолета, топливо – как у легковой машины - АИ-95.

«Он может передвигаться по дорогам общего пользования и храниться в гараже. Воплощает собой весь опыт в разработке аэромобилей, который имеется. Как самолет относится к классу легкой авиатехники. Конфигурация может быть самая разная – как и в автомобилях», - рассказал научный руководитель проекта научно-инженерной компании Сергей Катюха.

Единственный за сегодня полет на аэромобиле собрал тысячи зрителей. А тем временем пилотажная группа на СП-129 расправляет в небе «Веер».

Среди технологических новинок на МАКСе – газогенератор двигателя ПД-8 для будущих Сухих «Суперджетов Нью» и самолетов-амфибий Бе-200. В отличие от иностранных аналогов, российская разработка — экономичней. Расход топлива уменьшен на три процента - кажется, цифра небольшая, но конструкторы годами бьются над таким показателем.

Также представлены новые ракеты для современных истребителей. Вместо активной головки самонаведения установлена еще одна боевая часть кумулятивного действия.

«Поражать она может особо прочные бетонные цели толщиной до трех метров», - отметил помощник главного специалиста АО «Корпорация тактическое ракетное вооружение» Дмитрий Поддубский.

Преимуществ — много. Ракета в своем классе уникальная. Турбореактивный двигатель вынесен за пределы фюзеляжа, за счет этого увеличивается пространство внутри корпуса, вмещается еще больше топлива и увеличивается дальность пуска, максимальный показатель – 285 километров.

Этот показатель - максимальный среди ракет такого класса. Впрочем, новинок на МАКСе – тысячи. Несмотря на пандемию и ограничения, российское авиастроение показывает все возможности. Летная программа МАКСа не отстает. Каждый день – не только премьерные номера авиашоу, но и самые лучшие выступления.