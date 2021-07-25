Чем запомнился Главный военно-морской парад на 325-ю годовщину ВМФ России

Начались торжества сегодня утром с Главного военно-морского парада - он прошел в акваториях Невы в Санкт-Петербурге и Кронштадтского рейда. Перед его началом Владимир Путин в сопровождении Сергея Шойгу и главкома ВМФ Николая Евменова на катере объехал корабельный строй и поздравил моряков.

Сам парад стал отражением всего великолепия российского военного флота. Прошли десятки боевых кораблей, подводные лодки, несколько тысяч военнослужащих, а в конце - пролет авиации.

Владимир Путин принимает доклад командующего войсками Западного военного округа Александра Журавлева. К Главному военно-морскому параду все готово. Верховный главнокомандующий вместе министром обороны Сергеем Шойгу и главнокомандующим ВМФ России Николаем Евменовым на белоснежном катере «Раптор» выходят на большой Кронштадтский рейд, чтобы приветствовать экипажи кораблей.

Впервые в Главном военно-морском параде задействованы сразу три атомных подлодки. Все представляют Северный флот. «Вепрь» - бесшумный подводный охотник, вооруженный крылатыми ракетами «Калибр». Между ними грозный «Орел» с комплексом «Оникс» на борту - убийца авианосцев и «Князь Владимир» с баллистическими ракетами «Булава» - самый современный и мощный подводный крейсер.

После того, как президент России на большом Кронштадтском рейде поздравил с Днем ВМФ экипажи кораблей дальней морской зоны, он отправился на вертолете в Петербург. В Северной столице и мосты разведены, и Ростральные колонны горят. Затаились набережные Невы. Еще мгновение, и над Сенатской площадью звучит голос диктора: «говорит и показывает Санкт-Петербург».

Под артиллерийские залпы салютного дивизиона с Комендантской пристани Петропавловской крепости выходит катер с президентом, министром обороны и командующим Военно-морским флотом России. Президентский катер с бортовым номером 001 обходит строй кораблей, которые сейчас стоят на Неве. Белой парадной линией Верховного главнокомандующего встречают экипажи.

Знаменная группа выносит кормовой Георгиевский флаг легендарного корабля «Азов», который в одиночку противостоял пяти кораблям Османской империи в знаменитом Наваринском сражении - символ мужества, героизма и стойкости наших моряков.

В какой-то момент на Неве под разведенными створами первого моста - Благовещенского, появляется парадный строй. Скорость девять узлов. Дистанция ровно 270 метров. Водную гладь Невы в кильватерном строю разрезают два десятка боевых кораблей и катеров. Так близко к трибуне – всего 50 метров, что можно детально разглядеть и новейший корабль противоминной обороны «Александр Обухов» с корпусом из монолитного стеклопластика.

Малый ракетный корабль Балтийского флота «Зеленый дол» впервые участвует в главном Военно-морском параде. Уже на выходе из Кронштадта корабли формируют парадный строй. Впереди малый ракетный корабль «Одинцово». Дистанция между кораблями 270 метров, а на палубе уже выстроились моряки в парадной форме. У них, как и у корабля, дебют на Главном параде, но они репетировали, часами стояли по стойке смирно.

Даже у бывалых моряков чувствуется волнение. Но внешне его не заметно, корабль проходит вдоль трибун уверенно и четко в назначенное время. Как только парад заканчивается на Неве, морская часть начинается в Кронштадте. В Кронштадтском морском фарватере настоящие морские гиганты. В торжественном построении участвуют 11 кораблей различных проектов и четыре подводных лодки. Эффектно и величаво корабли идут на скорости в 12 узлов и дистанции в 1,5 кабельтова - это примерно 300 метров.

Открывает парадный строй новейший корабль противоминной обороны «Владимир Емельянов». У него самый большой в мире корпус из композитных материалов и оборудование, позволяющие обнаруживать и уничтожать мины на огромном расстоянии.

Новичок парада БДК «Петр Моргунов» - он принят в состав флота менее года назад и способен доставить усиленный батальон морской пехоты вместе с техникой в любую точку мирового океана. Впервые в Главном военно-морском параде участвует новейший корвет «Гремящий» с Тихоокеанского флота. За ним БПК «Вице-адмирал Кулаков». Самый большой и мощный участник парада - ракетный крейсер «Маршал Устинов». Его длина почти 190 метров, он участвует в Главном военно-морском параде уже в четвертый раз.

В парадном строю сразу четыре новейших дизель-электрических подлодки проекта 636.3. Это «Владикавказ» с Северного флота, «Краснодар» из Черного моря, а «Волхов» и «Петропавловск-Камчатский» пришли с Тихоокеанского флота. Замыкают парадный строй иностранные гости. Впереди - фрегат индийских ВМС «Табар», название переводится как «боевой топор», а построен он в Петербурге. Далее легкий фрегат иранских ВМС «Саханд», а за ним - пакистанский сторожевик «Зульфикар», названный в честь легендарного раздвоенного меча.

Состоялось не только прохождение парадных линий кораблей и прохождение пеших парадных расчетов, но и воздушная часть. В ней было задействовано 48 летательных аппаратов. В их число входили истребители Су-30СМ, Су-33, Су-27, истребители корабельного базирования МиГ-29К, бомбардировщики Су-24, перехватчики МиГ-31, самолеты специального назначения Ту-154М и Ту-134А-4, стратегические турбовинтовые противолодочные самолеты Ту-142, модернизированные противолодочные самолеты Ил-38Н. Кроме того, в небе можно было увидеть военно-транспортные самолеты Ан-72 и гидросамолеты Бе-12.

Чем ближе к Санкт-Петербургу, тем ниже. И вот уже сверхмалая высота – 150 метров. Город, как на ладони: шпили Петропавловской крепости, Сенатская площадь. Створы петербургских мостов, словно маяки для самолетов – ключевой ориентир. С оглушительным ревом над городом проносятся истребители корабельного базирования МиГ-29. Тут же на горизонте фронтовые бомбардировщики Су-24М и перехватчики Миг-31.

Если и завершать столь масштабное и грандиозное зрелище, то, пожалуй, только так эффектным появлением морских штурмовиков Су-25. Пролетая на максимально низкой высоте, они окрашивают небо над Петербургом в цвета Российского флага.