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В Санкт-Петербурге и Кронштадте состоялся Главный военно-морской парад

Тимур Шерзад
12:04 25.07.2021
В Санкт-Петербурге и Кронштадте состоялся Главный военно-морской парад
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Санкт-Петербурге и Кронштадте состоялся 5-й Главный военно-морской парад. В нем и в парадах в местах дислокации ВМФ России приняли участие военные моряки Балтийского, Черноморского, Северного, Тихоокеанского флотов, Каспийской флотилии, а также военно-морской базы Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике.

Во всех парадах в честь Дня ВМФ было задействовано более 15 тысяч человек, более двухсот кораблей, подлодок и судов обеспечения, а также более 80 единиц авиации и 120 единиц боевой техники. 

В отличие от многих зарубежных военно-морских парадов, в большинстве парадов, проводимых в России, корабли не стоят на месте, выстроенные в линии, а проходят в парадном строю перед зрительскими трибунами.  

В Санкт-Петербурге и Кронштадте участие в параде прняло более полусотни надводных кораблей и подлодок, а также 48 летательных аппаратов, и четыре тысячи челоек. 

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