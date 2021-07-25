В Санкт-Петербурге и Кронштадте состоялся Главный военно-морской парад

В Санкт-Петербурге и Кронштадте состоялся 5-й Главный военно-морской парад. В нем и в парадах в местах дислокации ВМФ России приняли участие военные моряки Балтийского, Черноморского, Северного, Тихоокеанского флотов, Каспийской флотилии, а также военно-морской базы Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике.

Во всех парадах в честь Дня ВМФ было задействовано более 15 тысяч человек, более двухсот кораблей, подлодок и судов обеспечения, а также более 80 единиц авиации и 120 единиц боевой техники.

В отличие от многих зарубежных военно-морских парадов, в большинстве парадов, проводимых в России, корабли не стоят на месте, выстроенные в линии, а проходят в парадном строю перед зрительскими трибунами.

В Санкт-Петербурге и Кронштадте участие в параде прняло более полусотни надводных кораблей и подлодок, а также 48 летательных аппаратов, и четыре тысячи челоек.