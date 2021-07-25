Опубликованы кадры воздушной части Главного военно-морского парада

В Кронштадте и Санкт-Петербурге завершился Главный военно-морской парад - самое знаковое событие в году для ВМФ России. Парад был проведен в честь Дня Военно-морского флота.

Состоялось не только прохождение парадных линий кораблей и прохождение пеших парадных расчетов, но и воздушная часть.

В ней было задействовано 48 летательных аппаратов. В их число входили истребители Су-30СМ, Су-33, Су-27, истребители корабельного базирования МиГ-29К, бомбардировщики Су-24, перехватчики МиГ-31, самолеты специального назначения Ту-154М и Ту-134А-4, стратегические турбовинтовые противолодочные самолеты Ту-142, модернизированные противолодочные самолеты Ил-38Н. Кроме того, в небе можно было увидеть военно-транспортные самолеты Ан-72 и гидросамолеты Бе-12.

Вертолеты были представлены машиной радиолокационного дозора Ка-31 и модернизированными корабельными вертолетами противолодочной авиации Ка-28, а также тактической группой многоцелевых транспортно-боевых вертолетов Ми-8МТВ, новейшими ударными вертолетами корабельного базирования Ка-52К, транспортно-боевыми вертолетами морской штурмовой авиации Ка-29ТБ.