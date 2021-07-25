Сборная России занимает пятое место в медальном зачете в Токио

В медальном зачете Олимпийских игр в Токио после двух дней, в которых были разыграны награды, сборная России сейчас находится на пятом месте.

У наших спортсменов уже семь медалей разного достоинства - одна золотая награда, четыре серебряных и две бронзовых.

На первом месте - сборная Китая, которой удалось завоевать 11 наград (из них шесть - золотых). На втором - спортсмены из Японии: у них из общих шести медалей - всего одна серебряная и пять - высшей пробы. На третьем и четвертом местах - США и Корея с десятью и пятью медалями в копилках.

Сборной России удалось замкнуть пятерку «медалистов» во второй день благодаря пока единственной золотой медали. Ее завоевала 24-летняя Виталина Бацарашкина, одержав победу в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.

Со значимой победой спортсменку уже поздравил президент России Владимир Путин, текст поздравления опубликован на сайте Кремля.