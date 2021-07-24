Спорт «Спартак» уступил «Рубину» в начале чемпионата России по футболу Алексей Курильченко «Спартак» начал выступление на чемпионате России с поражения «Рубину». © Фото: Максим Богодвид РИА Новости Читайте нас на: Казанский клуб «Рубин» одолел московский «Спартак» в матче первого тура чемпионата России по футболу. Игра в Казани завершилась со счетом 1:0. Единственный гол оформил Илья Самошников. Во втором туре чемпионата «Спартак» сыграет с «Крыльями Советов», а «Рубин» сойдется с тульским «Арсеналом». Ранее председатель совета директоров московского клуба «Спартак» Леонид Федун предложил исполкому РФС рассмотреть кандидатуру Доменико Тедеско на пост главного тренера российской сборной. Однако выбор был сделан в пользу Валерия Карпина. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика