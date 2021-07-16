Телеканал «Звезда» на facebook
Спорт Спорт Спорт

Федун предложил Тедеско на пост главного тренера сборной России

Виктория Ивашечкина
22:14 16.07.2021
Немецкий специалист с осени 2019 по май 2021 года был главным тренером «Спартака».
Федун предложил Тедеско на пост главного тренера сборной России
© Фото: Павел Бедняков РИА Новости
Читайте нас на:

Председатель совета директоров московского клуба «Спартак» Леонид Федун рассказал, что предложил исполкому РФС рассмотреть кандидатуру немецкого специалиста Доменико Тедеско на пост главного тренера российской сборной.

«Считаю, что это хороший вариант для (сборной) России. Но какое решение примет бюро исполкома, я не в курсе. Нас просто поставят перед фактом», - подчеркнул Федун, передает РИА Новости.

Напомним, сборная РФ под руководством Черчесова не смогла выйти в плей-офф чемпионата Европы-2020, заняв последнее четвертое место в группе B.

Доменико Тедеско с осени 2019 по май 2021 года был главным тренером «Спартака». Под его руководством команда в минувший сезон завоевала серебряные медали чемпионата России.

Ранее в РФС раскрыли финансовые детали отставки Станислава Черчесова. Он отказался от неустойки при расторжении контракта.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:00 В стране и мире
ЦПВС: боевики планируют инсценировку химатаки в день инаугурации президента Сирии
20:57 Армия
Видео
Гордость Северного флота: как «Маршал Устинов» готовится к параду в День ВМФ
19:25 В стране и мире
Видео
«Некогда было соображать»: второй пилот Ан-28 рассказал о жесткой посадке
17:22 В стране и мире
В США рассказали о судьбе «Северного потока - 2» после ухода Меркель
17:59 В стране и мире
Видео
В авиакомпании рассказали об опыте пилота, аварийно посадившего Ан-28
Популярное
Видео
Спасатель объяснил, почему при жесткой посадке в Томской области Ан-28 оказался на «спине»
Юрист объяснила, кого ждет повышение пенсий с 1 августа
За семью чехлами: опубликовано фото новейшего самолета для МАКС-2021
Видео
Шойгу оценил «шведский стол» в столовой мотострелковой дивизии под Ростовом
Кардиолог назвал лучшие продукты для снижения давления
Видео
Исследователь раскрыл тайну неизвестных улик по делу о гибели группы Дятлова
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.