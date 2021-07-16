Федун предложил Тедеско на пост главного тренера сборной России

Председатель совета директоров московского клуба «Спартак» Леонид Федун рассказал, что предложил исполкому РФС рассмотреть кандидатуру немецкого специалиста Доменико Тедеско на пост главного тренера российской сборной.

«Считаю, что это хороший вариант для (сборной) России. Но какое решение примет бюро исполкома, я не в курсе. Нас просто поставят перед фактом», - подчеркнул Федун, передает РИА Новости.

Напомним, сборная РФ под руководством Черчесова не смогла выйти в плей-офф чемпионата Европы-2020, заняв последнее четвертое место в группе B.

Доменико Тедеско с осени 2019 по май 2021 года был главным тренером «Спартака». Под его руководством команда в минувший сезон завоевала серебряные медали чемпионата России.

Ранее в РФС раскрыли финансовые детали отставки Станислава Черчесова. Он отказался от неустойки при расторжении контракта.