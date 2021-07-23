Работодатели могут дать выходной сотруднику для прохождения вакцинации от COVID-19

Согласно рекомендациям Министерства труда и Роспотребнадзора, работодатели на свое усмотрение могут предоставить на один день выходной сотруднику для прохождения вакцинации от COVID-19.

«Работодателям рекомендуется организовать разъяснительную работу среди трудового коллектива: предоставлять дополнительное время (выходной день) работникам для прохождения вакцинации (на усмотрение работодателя)», - указано в совместном документе.

Текст рекомендаций Минтруда РФ и Роспотребнадзора размещен на сайте министерства труда.

Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня отметил, что в столице отмечено снижение заболеваемости коронавирусом, однако это не касается процента госпитализированных пациентов, у которых могут наблюдаться осложнения.

В ходе совещания с членами правительства президент РФ назвал вакцинацию населения - единственным способом справиться с эпидемией, однако призвал ни в коем случае не навязывать этого никому насильственным образом.