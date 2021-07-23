Собянин: в Москве отмечено снижение заболеваемости коронавирусом

В Москве отмечено снижение заболеваемости коронавирусом. Об этом заявил столичный мэр Сергей Собянин. При этом количество госпитализаций в столице снижается пока чуть медленнее, а многие из инфицированных COVID-19 до сих пор находятся в реанимационных отделениях.

«Эту неделю мы видим снижение заболеваемости, вновь выявленных становится все меньше. Я думаю, к концу недели мы подведем итоги, но уже сегодня видно, что их становится значительно меньше», - рассказал Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1».

А вот количество случаев госпитализации, пояснил столичный градоначальник, снижается не так быстро, поскольку у многих инфицированных коронавирусом появляются осложнения, что «утяжеляет течение их болезни».

По данным мэра Москвы, в сутки в столичных пунктах вакцинации прививается до 90 тысяч человек.