Путин предостерег от навязывания прививки от коронавируса

Российский президент Владимир Путин выразил уверенность в том, что в деле вакцинации от коронавируса нельзя идти по пути навязывания.

При этом глава государства в ходе совещания с членами правительства назвал иммунизацию населения единственным способом справиться с эпидемией. Путин назвал верной стратегию «подробно и квалифицировано разъяснять сложные вопросы, которые возникают у граждан по поводу вакцинации».

Российский лидер подчеркнул, что граждан страны следует убеждать в необходимости иммунизации.

«Наша главная задача сейчас - это повышение темпов вакцинации в стране. Крайне важно убеждать людей в необходимости сделать прививку, в том, что только так мы сможем поставить заслон эпидемии», - пояснил президент.

Он указал на то, что большинство россиян признают необходимость прививки как способа «спасти себя, своих родных, близких».

«Здесь ничего нельзя навязывать, но нужно объяснять», - отметил глава государства.

Российский лидер добавил, что люди во многих странах, в том числе и в РФ, устали от пандемии. Путин отметил, что жители государства «очень тяжело переживают эту эпидемию», а в вопросе борьбы с коронавирусом в России «очень все непросто».