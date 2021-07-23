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«Возможно, это убеждение сотрудника»: Журова прокомментировала «русский Крым» на карте МОК

Алексей Курильченко
16:05 23.07.2021
Депутат Светлана Журова прокомментировала обозначение границы между Крымом и Украиной на сайте Олимпиады.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости
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Депутат Государственной думы, заслуженный мастер спорта России Светлана Журова прокомментировала изображение Крыма как часть территории России на сайте Олимпиады. По ее словам, МОК официально будет придерживаться позиции Запада относительно принадлежности полуострова, а обозначение границы, скорее всего, было сделано по ошибке.

«Скорее всего, Олимпийский комитет признает Крым украинским, давайте быть честными. МОК уверенно придерживается мнения Америки и Евросоюза. И питать иллюзии на этот счет не стоит. Видимо, какой-то сотрудник, пользуясь своими ресурсами или даже убеждениями, допустил ошибку, которую мы восприняли как положительный сигнал, стали это комментировать. Так что это была случайность в нашу пользу», - рассказала депутат.

Журова сравнила эту ситуацию со снятием российского флага в Риге во время чемпионата мира по хоккею или аналогичного инцидента во время чемпионата по шашкам. Во всех этих случаях, считает депутат, сыграл человеческий фактор - рядовые сотрудники не всегда могут ориентироваться в перипетиях международной политики и следить за изменениями в правилах относительно символики и флагов на международных соревнованиях.

Как сообщает «Чемпионат», на сайте Олимпиады изображена интерактивная карта мира Olympics Cheer Zone. На ней между Крымом и Украиной была изображена граница. На данный момент карту изменили, а разграничительную черту убрали.

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