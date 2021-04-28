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Неспортивное поведение: на ЧМ по шашкам убрали флаг России прямо во время матча

Анна Берестовая
05:39 28.04.2021
Российский флаг внезапно убрали со стола во время партии на Чемпионате мира по шашкам.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: tamara.tansykkuzhina Facebook
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Громкий инцидент произошел в Польше на Чемпионате мира по шашкам среди женщин. Прямо во время напряженной партии между россиянкой Тамарой Тансык Кужиной и польской спортсменкой Натальей Садовской один из организаторов турнира убрал со стола российский флаг.

Особое недоумение у зрителей вызвало то, что сражение за шашечную корону продолжалось уже четвертый день. Все это время наш триколор никого не смущал. Об этом пишет «Чемпионат».

Организаторы признались, что во время партии им позвонили от имени президента Всемирного антидопингового агентства и распорядились немедленно убрать российский флаг. В противном случае пригрозили исключить Всемирную федерацию шашек из своей организации.

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