Флаг России в центре Риги заменили на знамя Олимпийского комитета РФ

Власти латвийской столицы приняли решение заменить официальный государственный флаг Российской Федерации на площади, где расположена символика стран команд, участвующих в чемпионате мира по хоккею. Вместо него, как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Рижской Думы, установлено знамя Олимпийского комитета России.

Несколько дней соревнований флаг РФ находился вместе с другими флагами спортивных команд, однако в понедельник было озвучено намерение заменить его на «более соответствующий общему настроению Олимпийского комитета России флаг». В городской Думе объяснили, что такая символика совпадает с официальным наименованием команды-участницы ЧМ по хоккею.

Ранее в столице Латвии по неизвестным причинам заменили государственный флаг Белоруссии на знамя, использующееся белорусской оппозицией. После данного инцидента все латвийские дипломаты были высланы из страны по решению белорусских властей.