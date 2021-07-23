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Мурашко назвал число россиян, привитых первым компонентом от COVID-19

Кира Карон
14:01 23.07.2021
Мурашко сообщил, что 35 миллионов человек получили первый компонент вакцины от COVID-19.
Мурашко назвал число россиян, привитых первым компонентом от COVID-19
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
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Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что от коронавирусной инфекции на сегодня первый компонент вакцины получили 35 миллионов человек. Он отметил, что число вакцинированных граждан за последнюю неделю увеличилось более чем на два миллиона.

«На сегодняшний день получили вакцины первый компонент, уже цифра близка к 35 миллионам человек», - сказал Мурашко.

Ранее российский президент Владимир Путин выразил уверенность в том, что в деле вакцинации от коронавируса нельзя идти по пути навязывания. При этом глава государства в ходе совещания с членами правительства назвал иммунизацию населения единственным способом справиться с эпидемией.

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