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Диетолог назвала простой и эффективный продукт для укрепления иммунитета

Иван Линдеманн
03:39 14.07.2021
В первую очередь кефир является идеальным продуктом для разгрузочных дней.
Диетолог назвала простой и эффективный продукт для укрепления иммунитета
© Фото: pixabay
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Существует доступный продукт, который помогает укреплению иммунитета и эффективно восстанавливает организм после переедания. О пользе обычного кефира напомнила в беседе с радио Sputnik диетолог Елена Соломатина.

В первую очередь кефир является идеальным продуктом для разгрузочных дней. После крупных застолий или шашлыков можно устранить последствия переедания, выпив за лень литр кефира, разделенный на несколько частей. Также можно делать холодные супы на основе кефира. Стоит помнить, что такие разгрузочные дни не стоит устраивать чаще, чем раз в неделю.

Также пользу приносит регулярное употребление кефира в небольших количествах. Это заметно укрепляет иммунитет. Достаточно одного стакана в день, причем время от времени можно заменять кефир другими кисломолочными продуктами.

«Семьдесят процентов нашего иммунитета сосредоточено в кишечнике и зависит от состояния микробиоты, на которую непосредственно воздействует кефир. Кефир является пробиотиком, он несет необходимые бактерии, которые помогают нашему иммунитету и определяют возможность организма справляться с патогенной флорой», - сказала Соломатина.

Ранее диетолог и эндокринолог Егана Королева назвала крыжовник ягодой, снижающей риск возникновения сахарного диабета. По мнению специалиста, в крыжовнике содержится витамин Н, который снижает уровень глюкозы в крови и участвует в синтезе расщепляющего углеводы фермента – глюкокиназы, что минимизирует риск заболевания.

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