Perseverance смог получить кислород из атмосферы Марса

Марсоход Perseverance сумел получить кислород из атмосферы Красной планеты. Об этом сообщается в заявлении NASA.

По словам представителей космического агентства, выделить кислород удалось с помощью экспериментального прибора Moxie. Испытание состоялось 20 апреля.

Инженеры уверены, что однажды в будущем подобные устройства удастся использовать для обеспечения астронавтом воздухом, пригодным для дыхания. С его помощью, предположительно, можно будет качественно изменить космонавтику и системы обеспечения.

Миссия Mars 2020 с ровером Perseverance стартовала с Земли в июле прошлого года, в феврале марсоход успешно приземлился на Марсе. Ранее было опубликовано видео, на котором вертолет Ingenuity впервые в истории совершил управляемый полет в атмосфере другой планеты - Марса.