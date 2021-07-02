В Белом доме назвали сроки вывода американских войск из Афганистана

США планируют завершить вывод войск из Афганистана к концу текущего лета. Такое заявление сделала официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

«В настоящее время мы рассчитываем, что процесс будет закончен к концу августа», - сказала она во время брифинга.

В начале лета стало известно, что Соединенные Штаты вывели из Афганистана треть своих вооруженных сил.

Перед этим пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби рассказал, от чего зависят темпы вывода американских войск с афганской территории. В мае текущего года власти США сообщали о завершении данного процесса примерно на 6-12%.