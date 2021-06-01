США вывели из Афганистана треть военного контингента
Уточняется, что из страны вывезли около 300 грузовых самолетов с материалами.
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Власти США вывели из Афганистана треть своих военных сил. Об этом сообщило центральное командование страны.
«По оценкам Центрального командования США, мы завершили от 30 до 44% всего процесса вывода», - говорится в заявлении, передает РИА Новости.
Подчеркивается, что из Афганистана вывезли около 300 грузовых самолетов с материалами. При этом агентству материально-технического обеспечения минобороны передали 13 тысяч единиц оборудования для утилизации.
Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби рассказал, что темпы вывода американских военных из Афганистана зависят от таких факторов, как погода.
В начале мая текущего года власти США сообщили о завершении данного процесса примерно на 6-12%