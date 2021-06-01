США вывели из Афганистана треть военного контингента

Власти США вывели из Афганистана треть своих военных сил. Об этом сообщило центральное командование страны.

«По оценкам Центрального командования США, мы завершили от 30 до 44% всего процесса вывода», - говорится в заявлении, передает РИА Новости.

Подчеркивается, что из Афганистана вывезли около 300 грузовых самолетов с материалами. При этом агентству материально-технического обеспечения минобороны передали 13 тысяч единиц оборудования для утилизации.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби рассказал, что темпы вывода американских военных из Афганистана зависят от таких факторов, как погода.

В начале мая текущего года власти США сообщили о завершении данного процесса примерно на 6-12%