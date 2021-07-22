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Российская делегация может покинуть форум ОБСЕ в случае продолжения «лживой риторики» Украины

Валентина Пескова
21:38 22.07.2021
Глава российской делегации напомнил, что в Москве осуждают «кровопролитную операцию Киева против Донбасса» и выступают за мирное урегулирование конфликта.
Российская делегация может покинуть форум ОБСЕ в случае продолжения «лживой риторики» Украины
© Фото: Michael Gottschalk photothek.net Globallookpress
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Руководитель российской делегации на Форуме по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ Константин Гаврилов всерьез пригрозил покинуть мероприятие, если со стороны Украины будет продолжаться «лживая риторика» в адрес России.

«Необдуманные высказывания о якобы концентрации ВС России в приграничных районах используются представителями Украины на форуме, как ширма для продолжающейся в течение семи лет их "необычной военной деятельности" в Донбассе, куда привлечены до 60 тысяч украинских военных», - цитирует выступление Гаврилова РИА Новости.

Дипломат добавил, что если украинская делегация будет продолжать «лживую и безответственную риторику», то никакого профессионального дальнейшего обсуждения так и не получится.

«А еженедельные инсинуации наших южных соседей их западные спонсоры, в таком случае, продолжат выслушивать без участия российской делегации», - серьезно заявил Гаврилов.

Глава российской делегации также напомнил, что Россия осуждает «кровопролитную операцию Киева против населения Донбасса» и выступает за мирное урегулирование внутриукраинского конфликта, которое должно вестись путем прямого диалога властей страны с Донецком и Луганском, основанном на неукоснительном соблюдении минских договоренностей «во всей их полноте и последовательности».

Форум по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) создан в 1992 году решением Хельсинкской встречи СБСЕ на высшем уровне. Этот самостоятельный орган ОБСЕ наделен полномочиями обсуждать вопросы обеспечения военной безопасности и стабильности, а также - принимать по ним политически обязывающие решения.

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