Россия подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в ЕСПЧ - против Украины

Россия подала межгосударственную жалобу в ЕСПЧ - Москва обвиняет Украину в нарушении Конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод. Об этом сообщили в Генпрокуратуре.

Это считается первой в истории России межгосударственной жалобой, поданной российскими властями в ЕСПЧ. Жалоба относится к событиям, последовавшим «за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года» - а именно, как поясняется в документе, «ответственность властей Украины за гибель мирного населения, незаконное лишение свободы и жестокое обращение с людьми».

«В том числе имевшие место на площади Независимости в Киеве (Майдане) и в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году, а также в Донбассе в ходе проведения так называемой "антитеррористической операции"», - отмечается в документе.

Как подчеркивается, обращение призвано привлечь внимание Европейского суда, а также и всего мирового сообщества «к грубым и систематическим нарушениям прав человека украинскими властями».