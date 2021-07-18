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Саакашвили рассказал о плане экс-главы ЦРУ по захвату Донецка

Анна Назайкина
08:21 18.07.2021
В то же время экс-губернатор Одесской области не уточнил, когда именно в США собирались привести данный план в действие.
Саакашвили рассказал о плане экс-главы ЦРУ по захвату Донецка
© Фото: РИА Новости
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В разгар вооруженного конфликта в Донбассе в Соединенных Штатах Америки разработали план по захвату Донецка, рассказал бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в беседе с «Украиной 24».

По словам политика, бывший директор Центрального разведывательного управления и экс-глава Центрального командования США Дэвид Петреус подталкивал украинские власти наступать на Донецк. Ему даже удалось подготовить план по захвату города, заявил Саакашвили. В то же время экс-губернатор Одесской области не рассказал, когда именно в Штатах собирались привести данный план в действие.

Кроме того, Саакашвили уточнил, что американский генерал говорил о необходимости захвата города, указывая на то, что украинские силовики были способны справиться своими силами. Политик также добавил, что впоследствии совершил телефонный звонок на тот момент действующему президенту Украины Петру Порошенко и попытался обсудить с ним план Петреуса, однако глава государства сменил тему.

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