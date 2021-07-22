Минздрав РФ: у 20-30% перенесших COVID-19 могут возникать тромбозы

В рамках постковидного синдрома у 20-30% переболевших коронавирусом могут возникать тромбозы. Об этом говорится в памятке по профилактике осложнений после перенесенного COVID-19, выпущенной Минздравом РФ для россиян.

«Частота развития наиболее серьезных осложнений после перенесенной новой коронавирусной инфекции: тромбозы 20-30%, одышка 31,7%, кашель 13,5%, жалобы на боль в груди и тахикардию 12,7%», - цитирует документ РИА Новости.

Отмечается, что могут возникать и другие симптомы, но их проявление встречается гораздо реже.

Для того, чтобы как можно раньше выявить изменения в состоянии здоровья после перенесенной инфекции COVID-19 и предотвратить развитие осложнений, в России с 1 июля стартовала углубленная диспансеризация. Как поясняется в документе, пройти ее можно будет в поликлинике по месту прикрепления, для чего при себе нужно иметь паспорт и полис.