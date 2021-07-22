Мать обнаруженных в Рузе детей-беспризорников привлекли к административной ответственности

Сотрудники МВД РФ в Рузском городском округе привлекли к административной ответственности женщину, которая, по данным СМИ, выгнала своих шестерых детей жить на улицу.

Мать обнаруженных в подвале одного из домов в Рузе детей-беспризорников, которая не исполняет своих обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, нашли в поселке Брикет.

«В отношении 45-летней женщины составлен протокол об административном правонарушении, который направлен в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их права администрации Рузского городского округа», - сообщается в пресс-релизе от МВД Московской области.

У женщины на иждивении находятся семеро несовершеннолетних детей, шестерых из которых, по данным СМИ, она отправила жить на улицу после того, как съехалась с сожителем. Ранее она уже неоднократно привлекалась к административной ответственности за аналогичные правонарушения.

В настоящее время, проинформировали в МВД РФ, дети находятся в областном медицинском учреждении, откуда их отвезут для проживания в реабилитационный центр Москвы.