СК РФ начал проверку после сообщений о найденных в подвале дома в Рузе детях-беспризорниках

Следственный отдел по городу Можайску ГСУ СК России по Московской области начал проверку после того, как в СМИ появилась информация о найденных шестерых детях, которых выгнала жить на улицу собственная мать.

«Дети оказались на улице, поскольку из квартиры их выгнала мать и ее сожитель. По данным СМИ, около месяца дети бродяжничали, проживая в шалашах», - сообщили в отделении СК РФ.

В рамках организованной проверки правоохранительные органы должны установить все обстоятельства и причины, которые привели к произошедшему, а также дать оценку бездействовавшим должностным лицам из ОДН и органов опеки. По результатам проведенной работы будет принято процессуальное решение.