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СК РФ начал проверку после сообщений о найденных в подвале дома в Рузе детях-беспризорниках

Валентина Пескова
19:07 22.07.2021
Детей неожиданно обнаружила в своем сарае жительница города Руза, сразу же вызвав наряд полиции.
СК РФ начал проверку после сообщений о найденных в подвале дома в Рузе детях-беспризорниках
© Фото: 112, telegram
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Следственный отдел по городу Можайску ГСУ СК России по Московской области начал проверку после того, как в СМИ появилась информация о найденных шестерых детях, которых выгнала жить на улицу собственная мать.

«Дети оказались на улице, поскольку из квартиры их выгнала мать и ее сожитель. По данным СМИ, около месяца дети бродяжничали, проживая в шалашах», - сообщили в отделении СК РФ.

В рамках организованной проверки правоохранительные органы должны установить все обстоятельства и причины, которые привели к произошедшему, а также дать оценку бездействовавшим должностным лицам из ОДН и органов опеки. По результатам проведенной работы будет принято процессуальное решение. 

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