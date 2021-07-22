Шестерых детей-маугли нашли в сарае под Москвой

Жительница города Руза Московской области обнаружила в своем сарае шестерых детей-беспризорников. Об этом сообщает Telegram-канал 112. По его данным, дети скитались после того, как мать семейства, устроив свою личную жизнь, переехала к мужчине в Подмосковье.

Однако отчим принял в доме только старшего ребенка, остальных шестерых выгнал на улицу. При этом мать злоупотребляла алкоголем, а дети были предоставлены сами себе. Во время жары они купались в реке и спали на берегу, а с приходом похолодания стали воровать у местных жителей пледы, одеяла и одежду.

После обнаружения ребят в своем сарае женщина вызвала полицейских, которые на протяжении двух дней искали скрывшихся детей, а затем направили их в распределительный центр.