«Стабильно тяжелое»: pr-менеджер МакSим о состоянии певицы

Состояние здоровья 38-летней певицы Марины Абросимовой, более известной поклонникам под творческим псевдонимом МакSим, пока остается без изменений. Об этом сообщила «Звезде» pr-менеджер артиста.

«Нет, пока такое же состояние, стабильно тяжелое», - прокомментировала Яна Богушевская.

Исполнительницу хитов «Знаешь ли ты» и «Научусь летать» госпитализировали в июне в тяжелом состоянии с 40%-поражением легких. При этом диагноза «коронавирус», по словам представителей певицы, врачи ей не ставят: ни один анализ ПЦР-тестов наличие COVID-19 не подтвердил.

Известно, что у Марины Абросимовой - тяжелое воспаление легких. На какое-то время врачи для стабилизации здоровья женщины ввели ее в состояние искусственной комы, подключив к аппарату ИВЛ.

У певицы, которая сейчас не замужем, есть двое дочерей от двух предыдущих браков - Александра Луговцова (2009 г. р.) и Мария Петрова (2014 г. р.).