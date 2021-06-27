Представитель МакSим опроверг слухи о переводе певицы на ЭКМО
Слухи о переводе певицы МакSим на экстракорпоральную мембранную оксигенацию опроверг официальный представитель артистки.
© Фото: Pravda Komsomolskaya, Russian Look, Globallookpress
Представитель певицы Марины Абросимовой, известной под творческим псевдонимом МакSим прокомментировал слухи о том, что певицу перевели на ЭКМО.
«У меня нет такой информации, я бы не стала доверять источникам, разместившим эту информацию», – заявила она в беседе с RT.
По словам представителя, в настоящее время состояние певицы остается крайне тяжелым.
«Есть понятие "медицинская тайна", хоть это невозможно в наши дни» , - подчеркнула представитель исполнительницы и добавила, что все имеют право на приватность, даже публичные люди.
Ранее представитель певицы Марины Абросимовой сообщил, что процент поражения легких исполнительницы вырос до 75%.