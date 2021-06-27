В стране и мире Представитель МакSим опроверг слухи о переводе певицы на ЭКМО Кира Карон Слухи о переводе певицы МакSим на экстракорпоральную мембранную оксигенацию опроверг официальный представитель артистки. © Фото: Pravda Komsomolskaya, Russian Look, Globallookpress Читайте нас на: Представитель певицы Марины Абросимовой, известной под творческим псевдонимом МакSим прокомментировал слухи о том, что певицу перевели на ЭКМО. «У меня нет такой информации, я бы не стала доверять источникам, разместившим эту информацию», – заявила она в беседе с RT. По словам представителя, в настоящее время состояние певицы остается крайне тяжелым. «Есть понятие "медицинская тайна", хоть это невозможно в наши дни» , - подчеркнула представитель исполнительницы и добавила, что все имеют право на приватность, даже публичные люди. Ранее представитель певицы Марины Абросимовой сообщил, что процент поражения легких исполнительницы вырос до 75%. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика