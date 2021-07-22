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Фигурант по делу главы ГИБДД Ставрополья впал в кому

Светлана Иванова
13:59 22.07.2021
Один из фигурантов по делу о коррупции в ставропольском ГИБДД госпитализирован, он в коме.
Фигурант по делу главы ГИБДД Ставрополья впал в кому
© Фото: Денис Абрамов, РИА Новости
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Один из задержанных по делу о получении взятки в особо крупном размере в ГИБДД Ставропольского края находится в коме. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров, не уточняя, о ком конкретно идет речь.

По данным губернатора, одному из подследственных стало плохо, после чего он был госпитализирован.

«Он госпитализирован в одну из больниц на территории края, врачи оказывают необходимую помощь. Сейчас пациент находится в коме», - написал Владимиров на своей странице в Instagram.

Чиновник подчеркнул, что комментировать ход дела не намерен, выразив уверенность, что сотрудники правоохранительных органов «разберутся во всем».

Во вторник, 20 июля, стало известно о задержании главы ГИБДД Ставрополья Алексея Сафонова, а также ряда его подчиненных. Против них было возбуждено уголовное дело о взятках в особо крупном размере на общую сумму 19 миллионов рублей.

Накануне городской суд в городе Ессентуки принял решение заключить Алексея Сафонова под стражу на два месяца.

Сам чиновник свою вину в продаже фальшивых пропусков для грузовиков не признал, а «золотой дом», видео которого ранее появилось в открытом доступе, назвал собственностью гражданской супруги.

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