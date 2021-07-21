Глава ГИБДД Ставрополья прокомментировал обвинения в свой адрес

В ходе заседания по делу о взятках и организации преступной группировки обвиняемый глава ГИБДД Ставрополья Алексей Сафонов прокомментировал ситуацию. Он не признавал свою вину в продаже фальшивых пропусков для грузовиков. Слова обвиняемого передает корреспондент «Звезды» Россина Бодрова.

«Я не верю, что какие-то большегрузы могли ездить со специальными номерами», - заявил Сафонов.

На вопросы о «золотом доме» Сафонов отметил, что он якобы принадлежит его гражданской супруге. При этом он отметил, что ему не нравится обилие золотых украшений - «он бы так не делал».

Заседание по делу Сафонова, обвиняемого в получении взяток и подозреваемого в организации преступного сообщества, проходит в Ессентукском городском суде. На заседании будет принято решение о мере пресечения.