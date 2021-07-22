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Врачи назвали неожиданный признак «тихого» рака у женщин

Светлана Иванова
13:04 22.07.2021
Частое вздутие живота может являться симптомом рака яичника у женщин. Среди других настораживающих признаков - проблемы с мочеиспусканием, необъяснимая потеря веса и сильная усталость.
Врачи назвали неожиданный признак «тихого» рака у женщин
© Фото: Virginie Lefour, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Непроходящее вздутие живота может свидетельствовать о развитии рака яичника у женщин. Об этом предупредили специалисты научно-исследовательского центра Moffitt Cancer, пишет британская газета Daily Express.

При вздутии живот надувается, приобретает круглую форму и даже может быть твердым. Чаще всего появление недуга объясняется неправильным питанием, проблемами с пищеварением или стрессом. Однако в ряде случаев вздутие является симптомом серьезной болезни, поэтому, ощущая дискомфорт в течение трех недель или более, следует посетить доктора, призвали специалисты.

Они напомнили, что рак яичника пользуется репутацией «тихой болезни», потому что признаков развития опасного заболевания нет вплоть до поздней стадии. Другими настораживающими симптомами онкологии этого типа являются проблемы с мочеиспусканием, необъяснимая потеря веса и сильная усталость.

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