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Гастроэнтеролог раскрыла секрет правильного питания перед сном

Алена Миронова
14:32 15.04.2021
Врач рассказала, что лучше всего употреблять в пищу перед сном.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: digifoodstock.com, CTK, Globallookpress
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Питание перед сном - очень актуальный вопрос как с точки диетологии, так и гастроэнтерологии. О том, каков должен быть ужин перед сном «Звезде» рассказала врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова. 

Эксперт подчеркнула, что наиболее правильным является употребление классического ужина за 3-4 часа до отхода ко сну.

«Бывает так, что еще приветствуются легкие перекусы в виде каких-то, например, 150 грамм кисломолочного напитка за 1,5 часа до сна. Это стандарты лечебного питания в клиниках Российской Федерации, между прочим», - обратила внимание врач.

Эксперт рекомендует употреблять перед сном легкоусвояемые и не нагружающие пищеварительную систему продукты- яичный белок, творог, рыба - неважно, кусковая или в виде котлеты. 

«И уже на самом последнем месте могут стоять такие продукты, как какие-то котлеты из уже мяса - говядины и всего остального. Мясо в этот список не входит, потому что это тяжелая пища для ужина. И всегда это овощи. Вы тогда никогда никогда не ошибетесь, и пищеварение будет более комфортным. Конечно, именно термообработанные овощи всегда лучше заходят на ужин, чем свежая клетчатка», - отметила Дианова.

Дианова заметила, что в случае отсутствия рефлюксных болезней, за 1,5 часа можно спокойно употреблять любимые, хорошо воспринимаемые кисломолочные напитки.

«Но все таки если есть лишний вес, если есть проблемы с желудком..гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь.. она будет давать о себе знать, просто как вы будете принимать горизонтальное положение. И симптоматика будет не очень приятная, с развитием потом последующих проблем и постоянными визитами к гастроэнтерологу», - предупредила врач.

Резюмируя, Дианова отметила, что во избежание поздних ужинов, следует питаться дробно в течение дня - в этом случае переедания в вечернее время не будет.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников назвал продукты, употребление которых грозит смертельно опасным заболеванием. В частности, по словам специалиста, человек может заболеть пищевым ботулизмом после употребления зараженной еды, которую неправильно приготовили.

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