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Названы пять неожиданных признаков рака легких

Анна Назайкина
11:22 16.07.2021
Так, боль в руке или плече также может свидетельствовать о данном заболевании.
Названы пять неожиданных признаков рака легких
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости
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Британские медики назвали пять неожиданных признаков онкологического заболевания легких. Об этом говорится в материале издания Daily Express.
По словам врачей, у некоторых пациентов с раком легких кончики ногтей начинают сильно изгибаться вниз. Также сигнализировать об этом страшном заболевании могут болезненные ощущения в руке или плече.

Кроме того, следует насторожиться при обнаружении изменений в голосе - он может обрести хрипотцу. Как рассказали специалисты, иногда встречаются случаи, когда пациент при раке легких начинает воспроизводить необычные для себя звуки.

Также на онкологию этого дыхательного органа может указывать опущенное веко. Это происходит из-за давления на определенные нервы. Постоянное желание пить воду, а также частое мочеиспускание врачи регистрируют у 20% пациентов с раком легких. К уже знакомым для большинства людей симптомам врачи отнесли кашель с кровянистыми или слизистыми веделениями, а также болезненные ощущения в груди.

Ранее врач-онколог и хирург Иван Карасев заявил, что здоровое питание является наиболее эффективной профилактикой раковых заболеваний. По словам специалиста, опытным путем были определены десять продуктов, которые при регулярном употреблении будут способствовать снижению риска возникновения онкологических опухолей.

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