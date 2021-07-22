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Коронавирус связали с преждевременным старением

Светлана Иванова
12:33 22.07.2021
При поражении легких в организме человека происходит нарушение газообмена и, соответственно, процесса доставки кислорода к мозгу. Также развивается нервное истощение на фоне стресса из-за болезни, считает невролог.
Коронавирус связали с преждевременным старением
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости
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Вирус SARS-CoV-2 при попадании в организм человека способен запустить процессы преждевременного старения. Об этом предупредил невролог Эркин Шамсиев.

«К сожалению, коронавирусная инфекция, попадая в организм человека, может вызвать не только тромбоз легких, но и запустить другие нежелательные процессы, например преждевременное старение», - приводит РИА Новости заявление доктора во Всемирный день мозга.

Специалист пояснил, что запуск преждевременного старения в этом случае объясняется нервным истощением на фоне стресса из-за болезни.

«Зараженный человек морально выгорает, у него появляются фобии, страхи - так и с естественным влиянием вируса на организм», - указал невролог.

Также при поражении легких в организме человека происходит нарушение газообмена и, соответственно, процесса доставки кислорода к мозгу. Шамсиев отметил, что переболевшие коронавирусом люди часто сталкиваются с энцефалопатией, представляющей собой дистрофическое изменение ткани мозга, и нарушение его функций как следствие.

Доктор отметил, что предотвратить запуск старения после COVID-19 можно при помощи улучшения качества жизни. В частности, заниматься спортом, придерживаться принципов правильного питания и поменьше нервничать.

Шамсиев посоветовал  заниматься плаванием, фитнесом, избавиться от лишнего веса, проводить больше времени на свежем воздухе, отказаться от сигарет и алкогольных напитков, а также включать в пищу больше овощей и фруктов при авитаминозе.

Всемирный день мозга ежегодно отмечается 22 июля. Праздник был учрежден Всемирной федерацией неврологии в 2014 году.

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