У кофе обнаружили свойство снижать риск аритмии

Потребления кофе в умеренных количествах не оказывает негативного влияния на сердце и, в частности, не вызывает аритмию. Более того, регулярное включение в рацион бодрящего напитка даже полезно при нарушениях сердечного ритма. К такому выводу пришли американские ученые, которые провели самое масштабное за всю историю наблюдений исследование с участием любителей кофе. Результаты научной работы опубликованы в журнале JAMA Internal Medicine.

Так, сотрудники Калифорнийского университета в Сан-Франциско использовали данные UK Biobank Национальной службы здравоохранения Англии. На протяжении четырех лет исследователи следили за показателями здоровья почти 400 тысяч человек. Средний возраст участников исследования, среди которых были и мужчины, и женщины, составлял 56 лет.

Выяснилось, что при регулярном употреблении кофе в умеренных объемах риск развития аритмии на три процента ниже, чем в среднем в популяции. Причем это оказалось актуальным как для любого типа аритмии, включая фибрилляцию предсердий, преждевременные сокращения желудочков, так и для других распространенных сердечных заболеваний.

По мнению ученых, выводы их работы показывают, что противовоспалительное действие кофе снижает риск развития ряда опасных заболеваний, в том числе положительно влияет и на функционирование сердечно-сосудистой системы, поэтому общие запреты на кофеин для снижения риска аритмии необоснованны.