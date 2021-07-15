Кардиолог назвал неожиданную пользу ежедневного употребления кофе

Регулярное употребление небольшого количества кофе, вопреки расхожему мнению, не вредит здоровью, а напротив, укрепляет его. Такое мнение высказал кардиолог и сосудистый хирург Владимир Хорошев.

Эксперт отметил, что стоит ограничиться двумя-тремя порциями напитка в день. В такой дозировке кофе, помимо известного тонизирующего эффекта, оказывает благотворное влияние на иммунную систему.

«Если мы съедим 15 литров борща за день, это нам навредит, а если тарелку – нет. Также и с кофе», - сказал Хорошев в беседе с «Москва-24».

Вместе с тем кардиолог напомнил о болезнях, при которых кофе стоит избегать в любом случае. Осторожность следует проявить людям, которые перенесли инфаркт миокарда или инсульт, а также страдающим от повышенного артериального давления.

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