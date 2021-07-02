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Ученые обнаружили гены стройности

Светлана Иванова
17:34 02.07.2021
Редкая мутация гена GPR75 позволяет своим носителям оставаться стройнее даже при питании с высоким потреблением жира.
Ученые обнаружили гены стройности
© Фото: Maria Lupan, Unsplash
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Исследователи определили редкие варианты генов, которые препятствуют развитию ожирения у своих носителей. Как пишет Daily Mail, в ходе новой научной работы ее авторы секвенировали геномы более 640 000 людей из Мексики, США и Великобритании. Особое внимание уделялось экзому — части генома, кодирующей белки. После чего ученые сосредоточились на мутациях в генах, которые определяли более низкий или более высокий индекс массы тела (ИМТ).

Из 16 генов, которые, как считаю ученые, отвечают за ИМТ, пять экспрессируются в гипоталамусе – регулирующей чувство голода и обмен веществ области мозга.

Наибольшее влияние на вес своих носителей оказали варианты одного из этих генов — GPR75. При наличии мутации, инактивирующей одну копию GPR75, люди весили в среднем на 5,3 килограмма меньше. Кроме того, у носителей мутации в два раза реже развивалось ожирение по сравнению с теми, у кого «функционировали» обе версии гена.

Чтобы доказать связь между геном GPR75 и ожирением, исследователи провели эксперименты на мышах. Ученые лишили мышей рабочей копии гена. Оказалось, что такие грызуны даже при включении в рацион пищи с высоким содержанием жиров прибавляли в весе почти в два раза меньше. Более того, у этих мышей реже возникали проблемы с уровнем сахара в крови и чувствительностью к инсулину.

Среди человеческой популяции инактивированный ген GPR75 встречается очень редко: 1:3000. И все же открытие обладает большой потенциальной ценностью, считают ученые, в частности, при разработке новых способов лечения ожирения.

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