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Диетолог назвал продукты, ведущие к ожирению у детей

Ян Брацкий
06:37 20.06.2021
По мнению эксперта, неуемное потребление сахара в детстве ведет к формированию неправильных пищевых привычек и отнимает до 15 лет активной жизни.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pixabay
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Продукты с избыточным содержанием соли и сахара наносят непоправимый вред здоровью, особенно губителен подобный рацион для детей. С таким предостережением выступил диетолог Михаил Гинзбург. В беседе со «Звездой» эксперт заявил, что неуемное потребление сахара отнимает до 15 лет жизни и приводит к возникновению многих заболеваний.

«Мы ведемся на заявленные свойства продукта. Что это творожок, что это белое мясо птицы, но это не так. Все эти продукты содержат выраженный избыток сахара или соли. Плюс множество  других ненатуральных веществ: ароматизаторов, красителей. Их очевидный вред не доказан, но и польза для питания весьма сомнительная», - отметил Гинзбург.

Дети, которые начинают свое утро с творожков и сладких йогуртов, а затем обедают наггетсами или сэндвичами, приобретают извращенные вкусовые привычки, которые остаются с ними на всю жизнь, считает диетолог. После этого, любая нормальная с точки зрения количества сахара и соли еда кажется пресной и невкусной.

«Человек привыкает. Ему потом везде надо добавлять соль и сахар. Любой может в этом убедиться. Исключите на неделю сахар вообще, а потом попробуйте чай с половиной чайной ложки сахара. Он вам покажется приторным. Это происходит потому, что за неделю ваши вкусовые ощущения нормализовались. Теперь вы можете дальше спокойно жить, обходясь без добавленного сахара», - считает эксперт в области питания.

Потребление сахара, особенно детьми, резко возрастает с наступлением жары. Родители часто покупают им мороженое, которое из-за высокого содержания сахара и жиров не является самым безвредным десертом. Эксперты рекомендуют перед покупкой изучить его состав на этикетке.

Как ранее предупредила врач-диетолог Елена Соломатина, лучше всего покупать то мороженое, где минимальное количество ингредиентов, - и остановить свой выбор на сорбете.

Помимо количества сахара, нужно обращать внимание и на процент жирности, наибольший из которых содержится в пломбире. При этом диетолог напомнила, что даже самое полезное мороженое может навредить, если его съесть слишком много.

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