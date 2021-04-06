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Диетолог определила допустимые нормы сладкого

Светлана Иванова
15:08 06.04.2021
Специалист призвала не превышать дозу в 50 граммов добавленного сахара в день.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Jill Wellington, Pixabay
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Всемирная организация здравоохранения ограничивает потребление добавленного сахара в день 50 граммами. Об этом в комментарии «Звезде» рассказала главный диетолог Департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова. Она уточнила, что в настоящее время многие специалисты сходятся во мнении о том, что эта доза должна быть уменьшена в два раза.

«ВОЗ ограничивает до 50 грамм добавленного сахара в день. Это именно добавленный, сюда не входит молоко с лактозой, сюда не входят фрукты и овощи, где это в естественном виде содержится. Следующий шаг - до 25 грамм ограничение, это обсуждается, что еще в два раза меньше нам нужно добавленного сахара», - указала диетолог.

Специалист подчеркнула, что для людей, которые страдают от ожирения и сахарного диабета предельные порции добавленного сахара в день должны быть еще ниже.

Стародубова также предупредила, что из-за злоупотребления сладким повышается калорийность рациона, что чревато формированием избыточной массы тела и в конечном итоге, ожирением.

Кроме того, по словам диетолога, избыточная масса тела приводит к метаболическим нарушениям, в том числе углеводного обмена, к которым относятся сахарный диабет. Стародубова обратила внимание, что сегодня растет заболеваемость сахарного диабета второго типа в подростковом возрасте, который раньше встречался в основном среди взрослого населения.

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