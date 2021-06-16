Российских автомобилистов не будут наказывать за отсутствие техосмотра при ДТП

Попавших в ДТП автомобилистов не будут наказывать за отсутствие техосмотра, прохождение которого стало добровольным. Соответствующее заявление сделал начальник отдела организации деятельности по техническому надзору Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Сергей Чипурин.

При этом он отметил, что не готов давать оценку потенциальной аварийности в связи с переходом на добровольную систему прохождения техосмотра.

В ходе проходившего в Совете Федерации круглого стола Чипурин также напомнил, что перед поездкой каждый водитель обязан проверять свое транспортное средство и начинать движение лишь убедившись в его исправности.

Днем ранее Госдума РФ приняла закон, который отменяет обязательность проведения технического осмотра транспортного средства для получения полиса ОСАГО.

Сейчас, согласно закону «О безопасности дорожного движения», обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств осуществляется только при условии проведения государственного технического осмотра, или ТО, проведение которого предусмотрено законодательством в области техосмотра. Согласно принятому документу, для получения полиса ОСАГО автомобилистам не понадобится предоставлять диагностическую карту и подтверждать прохождение ТО. Закон вступит в силу с 22 августа текущего года.