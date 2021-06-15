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Госдума отменила обязательный техосмотр автомобилей для получения полиса ОСАГО

Роман Захаров
12:07 15.06.2021
Закон вступит в силу с 22 августа текущего года.
Госдума отменила обязательный техосмотр автомобилей для получения полиса ОСАГО
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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Госдума приняла закон, который отменяет обязательность проведения технического осмотра транспортного средства для получения полиса ОСАГО. Об этом рассказал председатель Комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Это изменение сначала предлагалось в другом законопроекте, но в целях ускорения его принятия оно была перенесено в этот закон. В принципе все согласны - и ГИБДД, и автостраховщики, и Банк России - с тем, что получение полиса ОСАГО не должно быть увязано с диагностической картой и техосмотром», - объяснил он в беседе с РИА Новости.

Депутат добавил, что нужно также иметь в виду, что вокруг получения диагностической карты и прохождения ТО сейчас сложилось незаконное предпринимательство.

«Кроме того, возможны случаи, когда, например, диагностическая карта действует последний день, в этот же день покупается полис ОСАГО, ну и все, дальше полис действует, а карта - нет», - подчеркнул народный избранник.

Еще одной проблемой, по его словам, является недостаток станций техобслуживания, которые отвечают нормам закона, из-за чего люди вынуждены покупать диагностические карты.

«Поэтому незачем привязывать получение полиса ОСАГО к диагностической карте и техосмотру», - резюмировал Аксаков.

В настоящий момент, согласно закону «О безопасности дорожного движения», обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств осуществляется только при условии проведения государственного технического осмотра или ТО, проведение которого предусмотрено законодательством в области техосмотра. Согласно принятому документу, для получения полиса ОСАГО автомобилистам не понадобится предоставлять диагностическую карту и подтверждать прохождение ТО. Закон вступит в силу с 22 августа текущего года.

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