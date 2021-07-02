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Березовый сок и тельняшка: что везет на МКС космический грузовик «Прогресс МС-17»

Иван Линдеманн
01:41 02.07.2021
Ранее в «Роскосмосе» сообщили, что перед стыковкой корабль опасно сблизится с созданным компанией SpaceX спутником связи Starlink 1691.
Березовый сок и тельняшка: что везет на МКС космический грузовик «Прогресс МС-17»
© Фото: Роскосмос
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Российский грузовой корабль «Прогресс МС-17» состыкуется с Международной космической станцией в пятницу, 2 июля. Об этом сообщили в «Роскосмосе».

«Стыковка к модулю "Поиск" российского сегмента Международной космической станции запланирована на 2 июля 2021 года в 04:02 мск», - сказали ТАСС в пресс-службе корпорации.

Ранее в «Роскосмосе» сообщили, что перед стыковкой корабль опасно сблизится с созданным компанией SpaceX спутником связи Starlink 1691. После этого прогнозируется сближение «Прогресса» с с фрагментом американской ракеты-носителя Falcon 9, которая была запущена в прошлом году.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Байконур 30 июня. После чего «Прогресс МС-17» был успешно выведен на орбиту. Корабль везет на МКС топливо, питьевую воду, еду, баллоны с кислородом и различное оборудование. Супруга космонавта Олега Новицкого также сообщила, что передала на станцию березовый сок, флаги Воздушно-космических сил, Воздушно-десантных войск и тельняшку.

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